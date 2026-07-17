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Halk TV Spor Amedspor 11 futbolcuyu bir anda gönderdi: Resmen açıklandı

Amedspor 11 futbolcuyu bir anda gönderdi: Resmen açıklandı

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'da yaprak dökümü yaşandı. Diyarbakır ekibinde sözleşmesi biten 11 futbolcu ile yollar ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor 11 futbolcuyu bir anda gönderdi: Resmen açıklandı

Amedspor, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden AMED Sportif Faaliyetler Kulübü’nde yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya başladı.

Diyarbakır ekibi, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 11 futbolcuyla sözleşmelerinin sona erdiği belirtildi.

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İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

Açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Emrah Başsan, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Murat Uçar, Felix Afena Gyan, Adama Traore, Oleksandr Syrota, Oğuzhan Matur, Atakan Müjde, Andre Biyogo Poko ve Dilhan Demir'in sözleşmeleri sona ermiştir. Amedspor forması altında kulübümüze verdikleri emek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol yaşamlarının bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

İLK MAÇI ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAK

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor, ligdeki ilk maçında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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