Amdespor tarihe geçen transferini yaptı: İmzalar atılacak

Amedspor, Süper Lig'deki ilk transferini Kosovalı kanat oyuncusu Ermal Krasniqi ile gerçekleştirdi. Teknik Direktör Besnik Hasi'nin raporuyla hız kazanan kadro yapılanmasında hücum hattı ilk öncelik oldu. Krasniqi'nin transferi böylece kulüp tarihine geçti.

İLK TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Süper Lig'e yükselen Amedspor, yeni sezon kadro yapılanmasında ilk adımını attı. Diyarbakır temsilcisi, Kosovalı milli futbolcu Ermal Krasniqi ile anlaşmaya vardığını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile duyurdu. Krasniqi'nin Türkiye'ye gelişinin ardından sağlık kontrollerini tamamladığı ve son görüşmelerin ardından imzanın atıldığı belirtildi.



HASİ'NİN TERCİHİ HÜCUMA

Transfer, Teknik Direktör Besnik Hasi'nin raporu doğrultusunda şekillendi. Kadro yapılanmasında önceliği hücum hattına veren Hasi'nin Krasniqi'yi çok yönlü kanat profili ve fiziksel özellikleri nedeniyle tercih ettiği belirtildi.

KRASNIQI KİMDİR?

7 Eylül 1998 doğumlu Ermal Krasniqi, Kosova'nın Malishevë kentinden çıkma 1.88 boyunda çok yönlü bir hücum oyuncusu. Sol ve sağ kanatta görev yapabilen, hızı ve ceza sahasına yaptığı koşularla öne çıkan oyuncu, kariyerine Kosova'da Feronikeli ve Malisheva altyapılarında başladı.

Asıl çıkışını FC Ballkani'de yapan Krasniqi, 2019-2023 yılları arasında bu kulüpte Kosova Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tarihi başarıda kilit rol üstlendi. Ardından sırasıyla CFR Cluj, Rapid Bükreş ve Sparta Prag'da forma giyen Krasniqi, 2025-26 sezonunu Legia Varşova'da kiralık geçirdi.

Kosova A Milli Takımı'nda Kasım 2022'de ilk kez sahaya çıkan ve ilk golünü Ekim 2024'te Litvanya'ya karşı kaydeden Krasniqi, UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de milli formasını giydi.