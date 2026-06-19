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Almanlar Ankara'da moral buldu

Ankara'da oynanan Voleybol Milletler Ligi 2. etabında Almanya, Belçika'yı 3-0 geçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Almanlar Ankara'da moral buldu

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Almanya, Belçika'yı 3-0 yendi.

2026 VNL'de Almanya, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet,4 mağlubiyet alırken Belçika, 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı.

DETAYLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Radovic, Fransen, Van Sas (Rampelberg, Debouck, Demeyer, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)

Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Nestler, Kohn, Kindermann, Jatzko, Strubbe)

Setler: 20-25, 19-25, 21-25

Süre: 80 dakika (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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