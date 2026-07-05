Ali Koç sözünü tuttu: İlk kez görüntülendi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Türk spor ve kültür tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne konuk oldu. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen etkinliği tribünden takip eden Koç, sözünü tuttu.

"İLK DEFA BURADAYIM"

Organizasyon alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, Kırkpınar'a ilk kez katıldığını belirterek geçmişte verdiği bir sözü yerine getirdiğini ifade etti. Uzun süredir bu geleneksel etkinliğe gitmeyi planladığını ancak fırsat bulamadığını dile getiren eski başkan, nihayet bu yıl programını buna göre şekillendirdiğini vurguladı.

DÜNYANIN EN ESKİ SPORLARINDAN BİRİ

Ali Koç, yağlı güreşin sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olduğuna dikkat çekti. Kırkpınar'ın dünyadaki en eski spor organizasyonları arasında yer aldığını belirten Koç, bu geleneğin ülke tanıtımı açısından da büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi. Etkinliğin uluslararası alanda Türkiye'nin görünürlüğünü artıracak stratejik bir fırsat olduğunu vurguladı.

"FUTBOL KADAR İZLENEBİLİR" YORUMU

Açıklamalarında güreşin izleyici potansiyeline de değinen Ali Koç, organizasyonun milyonlarca kişi tarafından takip edildiğini hatırlattı. Sporun doğru şekilde tanıtılması ve pazarlanması halinde futbol karşılaşmalarıyla benzer seviyede bir izlenme oranına ulaşabileceğini düşündüğünü belirtti.

GELENEĞİN GELECEĞE TAŞINMASI ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Ali Koç, Kırkpınar geleneğinin daha da büyütülerek gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin bu mirasın korunması ve geliştirilmesi için omuz omuza çalışması gerektiğini söyleyen eski başkan, geleneğin daha yükseklere taşınması çağrısında bulundu.

665 YILLIK TARİHİ MİRAS

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, asırlardır Edirne'de düzenlenen ve UNESCO tarafından da insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine dahil edilen bir organizasyon olarak biliniyor. Her yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, güreşçilerin yağlanmış vücutlarıyla kispet giyerek mücadele ettiği geleneksel formatıyla yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.





