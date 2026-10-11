Ajax'ın yıldızından Osimhen sürprizi

Hollanda Ligi'nde Ajax forması giyen Tolu Arokodare'nin gol sevinci, Victor Osimhen detayıyla gündeme geldi.

NEC Nijmegen karşısında takımının golünü kaydeden Nijeryalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takım arkadaşı Kasper Dolberg'in formasını havaya kaldırdı. Arokodare, bu hareketin arkasında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in tavsiyesinin bulunduğunu açıkladı.

GOL SEVİNCİNDE DOLBERG'İN FORMASINI KALDIRDI

Hollanda Ligi'nde Ajax ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken Ajax'ın golünü kaydeden Tolu Arokodare, golün ardından yaptığı hareketle dikkat çekti.

Nijeryalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Kasper Dolberg'e destek vermek amacıyla takım arkadaşının formasını havaya kaldırdı. Bu anlamlı hareketin arkasındaki isim ise Victor Osimhen oldu.

OSIMHEN'İN TAVSİYESİNİ UYGULADI

Karşılaşmanın ardından konuşan 25 yaşındaki Arokodare, gol sevincinin kendi fikri olmadığını belirterek Osimhen'in kendisine tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Arokodare, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu benim fikrim değil. Osimhen bana 'Böyle bir şey yapmalısın' dedi ve ben yaptım. Bunun için ona teşekkür ederim."

Bu sözlerle birlikte Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızının, takım arkadaşına destek olmak amacıyla yapılan anlamlı hareketin ortaya çıkmasında rol oynadığı anlaşıldı.

OSIMHEN DAHA ÖNCE ICARDI İÇİN YAPMIŞTI

Victor Osimhen'in bu tavsiyesi, Galatasaray'da daha önce yaptığı bir hareketi de yeniden gündeme getirdi. Nijeryalı yıldız, sakatlık yaşayan takım arkadaşı Mauro Icardi'ye destek olmak amacıyla onun formasını çıkarıp göstermişti.

Arokodare'nin açıklamasıyla Osimhen'in bu jestinin başka bir futbolcuya da ilham verdiği ortaya çıktı. Galatasaraylı yıldızın takım arkadaşlarına verdiği desteğin, futbol sahalarında dayanışmanın güzel örneklerinden biri olduğu görüldü.