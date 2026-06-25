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Halk TV Spor Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu'na: İbrahim topu tut! Tut İbrahim tut!

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu'na: İbrahim topu tut! Tut İbrahim tut!

Ahmet Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na "İlk eğitimini ben vereyim. İbrahim topu tut... Tut İbrahim tut... Topu tut İbrahim" diye seslendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu'na: İbrahim topu tut! Tut İbrahim tut!

Yorumcu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili iddiasına cevap verdi.

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Hacıosmanoğlu, "Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Normalde 'ben elimden geleni yaptım, sahaya çıkacak halim yok' diyebilirdim. Sorumsuzluk olurdu. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam 'Bana ne elimden geleni yaptım' derim. Suç duyurusunda bulunacağım" demişti.

"YALAN SÖYLEME! EĞİTİM AL"

Ahmet Çakar, Hacıosmanoğlu'nun bu açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"Bak İbrahim Hacıosmanoğlu... Ya okuduğunu, duyduğunu anlayamıyorsun ya da kurnazca manipüle etmeye çalışıyorsun. Ben kimseye 'onun bunun çocuğu' demedim, yalan söyleme. Artık okuduğunu, duyduğunu anlama zamanın geldi... Lütfen eğitim al."Çakar paylaşımının devamında, "İlk eğitimini ben vereyim... İbrahim topu tut... Tut İbrahim tut... Topu tut İbrahim... Şimdi Türkçemizde bu ilköğretim seviyesinde verilen ilk eğitimlerimizdendir..."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahmet Çakar İbrahim Hacıosmanoğlu
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