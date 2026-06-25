Hacıosmanoğlu il kez istifa açıklaması yaptı: Sabaha kadar ağladım suç duyurusunda bulunacağım

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda ilk 2 maçta 0 çeken ve elenmesinden sonra ilk kez istifa açıklaması yaptı.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında soruları yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Niye istifa edeyim ki? Kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapacak çok iş var. 19-20 yaşında bu çocuklar. Eleştirmeye devam etsinler. Ben şahsım adına 50 sefer özür diledim" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Ahmet Çakar 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Normalde 'Ben elimden geleni yaptım, sahaya çıkacak halim yok' diyebilirdim. Sorumsuzluk olurdu. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye. Davayla ilgili dosya hazırlattım. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım.

Rakipler bizi ezerek yenmedi. Öyle olsa söylenecek bir şey yok. Yüzde 80 topa hakimdik. Daha ilk maçta çocuklara saldırdılar. Tarihinde ilk defa UEFA Uluslar A Ligi'ne çıktılar. Eylülde Fransa, İtalya, Belçika ile oynayacağız.

Bu sonuçlar beni de derinden etkiledi. 2 gün 2 gece sinirimden sabaha kadar ağladım. Olmayacak şeyler oldu. İki maç da futbol tarihine geçti. 65 şut atıyorsun, dört topun direkten dönüyor, biri bile girmiyor."