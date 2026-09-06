Ahmet Çakar Kerem'in penaltı beklediği pozisyona son noktayı koydu

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında anasının ak sütü gibi helal bir galibiyet aldığını belirtti.

Çakar, "F.Bahçe'nin attığı gol dışında neredeyse hiçbir pozisyonu yok. Attığı gol de tamamen bir bireysel hata. Taçtan uzun bir top geldi, Agbadou bacaklarının arasına top gitti-geldi, kaçırdı ve Skriniar da golü yaptı. Ama ondan sonra maçın mutlak hakimi Beşiktaş'tı" ifadelerini kullandı.

Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Önce Trossard'ın harika pasıyla Rıdvan çaprazdan vurdu, beraberlik geldi. Maçın geneline baktığımızda Beşiktaş'ın yakaladığı çok pozisyon var. Kante dışında F.Baçe'de kimse ne yaptığını bilmiyor. Yaratıcı eksikliğini İsmail Kartal, İrfan Can ile gidermeye çalıştı ama nafile. Zaten dayanamadı, devre arasında oyundan aldı. Talisca'yı satarsan böyle sorunlar yaşarsın. Beşiktaş'ı hücum anlamında çok beğendim. Trossard çok iyi oynadı, Olaitan çok iyi oynadı. Kolay değil, Kadıköy'de bu kadar pozisyon bulmak her babayiğidin harcı değil. Beşiktaş ne olursa olsun çok iyi takım olmuş. Son 20 dakika F.Bahçe'yi sahada fizik olarak da ezdiler. Görünen o ki siz bu satırları okurken İsmail Kartal'ın suyu ısınmaya başlamıştır bile."

"KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ DİYEMEM"

Çakar, hakem Halil Umut Meler'in kararlarıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Hakem Halil Umut Meler için kötü maç yönetti diyemem. Hataları var mı? Var. Üç tane tartışmalı pozisyon. İlkinde Vlahovic, Kante'ye faul yapıyor mu yoksa oyunun doğal gereği bir temas mı? Ama Halil Umut Meler golü iptal etti. Skriniar ile Vlahovic kavgasında Vlahovic'in boğazını sıkan Skriniar'ı oyundan atamadı. Son bölümde de Kerem penaltı bekledi ama devam kararı doğru."