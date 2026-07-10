Ahmet Çakar herkesi hoplatacak transferi açıkladı

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın transfer stratejisini değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların acele etmemesini doğru bulan Çakar, kulübün nokta atışı takviyeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"EN AZ TRANSFER İHTİYACI OLAN TAKIM"

Çakar, Galatasaray'ın 4 büyükler arasında kadrosu en güçlü takım olduğunu savundu. "Kaleci ve forvetin var zaten. Bekler, kanatlar idare ediyor. Ama önemli olan yer forvet arkası veya 10 numara. Dünya çapında tanınmış bir isim alman lazım" diyen ünlü yorumcu, öncelikli transferin hangi mevkiye yapılması gerektiğini net biçimde ortaya koydu.

BERTUĞ YILDIRIM ÖNERİSİ

Forvet yedeği meselesinde ise Çakar sürpriz bir isim önerdi. "Osimhen'in yedeğini bulacaksın, çok ses getirmesine gerek yok. Lukaku'yu getiremezsin ama Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'ı alabilirsin" diyen Ahmet Çakar, genç golcünün sarı-kırmızılı kadro için yeterli olabileceğini ima etti.

SANCHEZ SATILIRSA YERİNE KİM?

Davinson Sanchez'in olası transferine ilişkin de çarpıcı bir soru yönelten Çakar, "30 milyon Euro'ya Sanchez'i sattın, peki daha iyisini nereden bulacaksın?" diyerek yönetimi dikkatli olmaya davet etti.

"PUSUDA BEKLİYORLAR"

Galatasaray'ın sessizliğini stratejik bir bekleme olarak yorumlayan Çakar, "Ben Galatasaray'ın yine herkesi hoplatacak transferler yapacağını düşünüyorum. Çok deneyimli yönetim kadrosu var, paraları da var. Şu an pusuda bekliyorlar" ifadelerini kullandı.