Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çeken A Milli Takım'ın performansıyla ilgili Ahmet Çakar'ın haftalar önce yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi. Çakar'ın turnuva öncesinde dile getirdiği olumsuz senaryo, alınan sonuçların ardından futbol kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlandı.

DÖRT MAÇI DA BİLDİ

Yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında konuşan Ahmet Çakar, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalara ilişkin karamsar bir tablo çizmişti.

Deneyimli yorumcu, ay-yıldızlı ekibin gruptaki tüm maçlarını kaybedeceğini öne sürerken, alınacak sonuçların ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın da yoğun eleştirilere maruz kalacağını söylemişti.

MİLLİ TAKIM PUAN ALAMADI

Uluslar Ligi'nde son derece zorlu rakiplerle karşılaşan Türkiye, beklentilerin uzağında kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, İtalya ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırken, Fransa ve Belçika karşısında da puan alamadı. Böylece dört maç sonunda hanesine puan yazdıramayan milli takım, grubun son sırasına yerleşti.

ÇAKAR'IN SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI

A Milli Takım'ın aldığı sonuçların ardından Ahmet Çakar'ın programda yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Çakar'ın dört maçlık fikstür için yaptığı mağlubiyet tahminlerinin gerçekleşmesi, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırırken, milli takımın performansı da yeniden tartışma konusu oldu.

38 YIL SONRA GELEN OLUMSUZ SERİ

Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlarla birlikte A Milli Takım, uzun yıllar sonra istenmeyen bir istatistiğe de imza attı.

Türkiye, üst üste dört maçını kaybederek 1980'li yılların sonundan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir mağlubiyet serisi yaşadı. Son dönemdeki performans düşüklüğü, hem teknik heyet hem de oyuncu grubu üzerindeki baskıyı artırdı.

GÖZLER MONTELLA'DA

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yer alıyor.

Kadro tercihleri, oyun sistemi ve oyuncu değişiklikleri kamuoyunda sıkça tartışılırken, İtalyan teknik adamın önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.