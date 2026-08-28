Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Yorumcu Ahmet Çakar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden kaç puan alacağını açıkladı.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Barcelona

PSG

Aston Villa

Sporting

Feyenoord

Lille

Stuttgart

AEK

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Atletico Madrid

Liverpool

Aston Villa

Roma

Shakhtar

Villarreal

Slavia Prag

LASK

AHMET ÇAKAR GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KAÇ PUAN ALACAĞINI AÇIKLADI

Yorumcu Ahmet Çakar, kura çekimini değerlendirirken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan alacağını açıkladı.

Çakar, katıldığı yayında şunları söyledi:

"Fenerbahçe bademli lokum gibi kura çekti. Galatasaray ise en kötü kura çekti. Galatasarayi ilk torbadan Barcelona'yı çekti bana göre Fenerbahçe'nin ilk torbadaki rakibi Liverpool'dan daha zor. PSG de Atletico'ya göre daha zor.

Genel olarak Galatasaray'ın rakipleri hakikaten güçlü. Bakın iddia ediyorum Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha fazla puan toplar. Galatasaray'ın toplayacağı puan 8'i geçemez. Fenerbahçe de en az 9 puan toplar. Galatasaray'ın fikstüründe sadece Feyenoord çerez. Diğerlerin hepsi zor. Sporting deplasmanına gideceksin onlar Porto ve Benfica'dan daha formda."