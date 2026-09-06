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Halk TV Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yıkılmıyor: İngilizleri şaşkına çeviren başlangıç

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yıkılmıyor: İngilizleri şaşkına çeviren başlangıç

Premier Lig'in üçüncü haftasında Hull City sahasında Aston Villa ile berabere kaldı. 7 puana ulaşan Acun Ilıcalı'nın Hull City'si henüz kalesinde gol görmedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yıkılmıyor: İngilizleri şaşkına çeviren başlangıç

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Acun Ilıcalı'nın Hull City sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ SIRADALAR

Bu sonuçla birlikte Hull City, puanını 7'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Ligdeki ilk puanını alan Aston Villa ise 17. sırada kaldı.

GOL YEMİYORLAR

Premier Lig'de Arsenal ile birlilkte gol yemeyen iki takımdan biri olan Hull City, üçüncü haftada da kalesini gole kapadı.

Hull City, ilk haftada Manchester United'ı 2-0, ikinci hafta da da Coventry City'yi 1-0 mağlup etmişti.

SON İKİ SEZONA AYNI BAŞLANGIÇ

Geçen sezona ilk 3 haftada gol atamadan başlayan Aston Villa, bu sezon da 3 maçını golsüz geçti.

Lig tarihinde daha önce Ipswich Town, 1969-1970 ve 1970-1971 sezonlarında ilk üç maçında gol atamamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City
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