Acun Ilıcalı'dan teknik direktör kararı: Hull City duyurdu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'de teknik direktör gelişmesi yaşandı.

Hull City, teknik direktör Sergej Jakirovic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek 49 yaşındaki deneyimli teknik adam ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve 1 yıllık da opsiyonun bulunduğu belirtildi.

İŞTE HULL CITY'NİN AÇIKLAMASI

İngiliz ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde:

''Hull City, teknik direktör Sergej Jakirović'in iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar.

Yeni anlaşmayla Jakirović, 2028 yazına kadar MKM Stadyumu'ndaki görevine devam edecek ve kulübün, sözleşmesini 2028/29 sezonunun sonuna kadar 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Jakirović, Haziran 2025'te teknik direktör olarak atandı ve İngiliz futbolundaki ilk sezonunda dikkat çekici bir dönüşüme imza atarak Tigers'ı küme düşmenin eşiğinden Premier Lig'e yükseltti.

49 yaşındaki teknik direktör, Championship'teki ilk sezonunda maç başına ortalama 1,58 puan alarak, MKM Stadyumu'nda Norwich City'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından City'nin normal sezonun son gününde play-off'lara kalmasına yardımcı oldu.

Jakirović, yarı finalde Millwall'ı eledikten sonra Wembley'deki play-off finalinde Middlesbrough'u mağlup ederek, üst üste üç maçta kalesini gole kapatarak Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi ve play-off'lar yoluyla Premier Lig'e yükselen üçüncü City teknik direktörü oldu.''