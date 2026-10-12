Acun Ilıcalı Süper Lig'den genç yıldızı kaptı! Ocak ayında imzalar atılıyor

Acun Ilıcalı Premier Lig'e götürüyor: Süper Lig'den sürpriz transfer! İngiliz ekibi Hull City, Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transferin detaylarını açıklarken resmi imzaların ocak ayında atılacağını duyurdu.

İMZALAR OCAK AYINDA ATILACAK

Transfer sürecine ilişkin bilgi veren Ali Çamlı, Deniz Eren Dönmezer'in İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardığını ve resmi imzaların ocak ayında atılacağını açıkladı.

Çamlı, konuyla ilgili, "Deniz Eren Dönmezer'in transferi için Hull City ile anlaştık. Ocak ayında resmi imzalar atılacak" dedi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Deniz Eren Dönmezer'in transferinden elde edilecek geliri de açıklayan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sarı-kırmızılı kulübün sonraki satıştan da pay alacağını belirtti.

Çamlı, transferin mali detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Deniz'in transferinde 1 milyon 50 bin Sterlin bonservis ücreti kazanacağız. Sonraki satıştan ise yüzde 15'lik payımız bulunuyor"

KAYSERİSPOR'DA KİRALIK KALACAK MI?

Deniz Eren Dönmezer'in transferin ardından sezon sonuna kadar Kayserispor'da kiralık olarak forma giymeye devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu.

Bu ihtimalle ilgili henüz kesin bir karar verilmediğini belirten Ali Çamlı, "O konu henüz netlik kazanmadı. Transfer dönemi olduğu için farklı kaleci takviyesi için zamanımız olacak." şeklinde konuştu.