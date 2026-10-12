72 yıllık kulüp resmen satıldı: İmzalar atıldı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Adanaspor'da devralma süreci tamamlandı. Tesislerinde yapılan imza töreniyle birlikte Ergin Göleli kulübü iş insanı Uğur Özdemir'e devretti.

"ADANASPOR ADANALILARIN"

Uğur Özdemir imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Adanaspor Adanalıların. Geçmiş başkanımıza kolaylıklar diliyorum. Birkan Bey’e de teşekkür ediyorum, vekâleti o getirdi. Ben Adanalıyım. Lisede futbol oynadım, kalecilik yaptım. Oğlum da Adanaspor altyapısında oynuyor” dedi.

"TARAFTARLARIMIZDAN RİCAM SABIRLI OLMALARI"

Taraftarlara çağrıda bulunan Özdemir, “Güzel dönüşler alıyoruz. Taraftarlarımızdan ricam sabırlı olmaları. Burası büyük bir kulüp. Gelecekte sıkıntı yaşamamak adına mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"17'DE 17 YAPMALIYIZ"

Play-off hedefini vurgulayan Özdemir, “Yenilgiyi kabul etmiyorum. 17’de 17 yapmalıyız. Ligde kalırız. İlk yarıda puan alamazsak ikinci yarıda ligde kalırız. Play-off oynamayı hedefliyoruz” “Yenilgiyi kabul etmiyorum. 17’de 17 yapmalıyız. Ligde kalırız. İlk yarıda puan alamazsak ikinci yarıda ligde kalırız. Play-off oynamayı hedefliyoruz”