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Acun Ilıcalı derbi öncesi Beşiktaş'ın transfer planlarını bozdu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi öncesi kadrosuna katmak istediği Richard Rios transferinde rakip çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Kolombiyalı futbolcu için devreye girdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı derbi öncesi Beşiktaş'ın transfer planlarını bozdu

Yaz transfer dönemi kapanmadan önce orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'a Richard Rios'tan kötü haber geldi.

ACUN ILICALI RAKİP OLDU

Bir süredir Kolombiyalı futbolcunun kiralık transferi için Benfica'yla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara tanıdık bir rakip çıktı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Richard Rios'a talip oldu. Ilıcalı'nın oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Acun Ilıcalı derbi öncesi Beşiktaş'ın transfer planlarını bozdu - Resim : 1

GÖRÜŞMELER SEKTEYE UĞRADI

Hull City'nin bu hamlesi üzerine Beşiktaş ile Benfica arasında devam eden görüşmeler sekteye uğradı. Hull City'nin transferde şansının daha yüksek olduğu belirtildi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Son olarak Çorum FK'yı 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ın sıradaki rakibi Fenerbahçe. 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan dev derbi saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Acun Ilıcalı Beşiktaş
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