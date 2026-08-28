Aboubakar Türkiye'ye geri döndü: İmzalar atıldı

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları da giyen Vincent Aboubakar'ın yeni takımı açıklandı.

34 yaşındaki forvet, TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya transfer oldu.

Aboubakar, son olarak Neftçi Bakü'de forma giymişti.

Bodrum FK transferi, ''Ailemize Hoş Geldin Vincent Aboubakar!'' ifadeleriyle açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Vincent Aboubakar, Türkiye kariyerine Beşiktaş formasıyla adım atarak önemli bir iz bıraktı. Kamerunlu golcü, siyah-beyazlılarda iki farklı dönemde forma giyerken attığı goller ve kazandığı kupalarla takımın önemli hücum silahlarından biri oldu.

Beşiktaş'taki ilk döneminde 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Aboubakar, Şampiyonlar Ligi'nde de sergilediği performansla dikkat çekti. Daha sonra kulüpten ayrılan deneyimli forvet, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a geri döndü ve siyah-beyazlıların Süper Lig ile Türkiye Kupası'nı kazandığı sezonda başrol oynadı.

Aboubakar, sonraki yıllarda yeniden Beşiktaş forması giyse de kariyerinin ilerleyen bölümünde Hatayspor'a transfer oldu. 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Hatayspor kadrosuna katılan Kamerunlu oyuncu, burada da tecrübesiyle takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

Kariyeri boyunca farklı ülkelerde önemli kulüplerde forma giyen Aboubakar, Türkiye'de özellikle Beşiktaş dönemlerindeki golcülüğüyle hafızalarda yer edindi.