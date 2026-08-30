Abdülkerim Durmaz Samsunspor Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in üçüncü haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

VAR koltuğunda ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oturacak.

"FENERBAHÇE 2-0 KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol kanalında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Durmaz, sarı-lacivertlilerin sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılacağını iddia etti.

İKİ TAKIMIN DA 4 PUANI BULUNUYOR

Ligde Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, Konyaspor'u ise 4-2'lik skorla mağlup etti. Samsunspor ise Göztepe'yle berabere kalırken Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etti.