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Halk TV Spor Abdülkerim Durmaz Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz, Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Kocaelispor maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Kocaelispor maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

13 Eylül Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak.

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SÜPER LİG'DE 43. RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, yarın Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 10 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 77 golüne, Kocaelispor 40 golle yanıt verdi.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Süper Lig'de mağlubiyet almayan Galatasaray, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor.

Kocaelispor ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 9 puanla 3. sırada bulunuyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Galatasaray-Kocaelispor maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Durmaz, Galatasaray'ın Kocaelispor'u yeneceğini dile getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Kocaelispor
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