Abdülkerim Durmaz Amedspor Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Amedspor - Trabzonspor maçına dair konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Durmaz, tarafların sahadan 1-1 beraberlikle ayrılacağını öne sürdü.
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Süper Lig'in üçüncü hafta kapanış maçında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.
"1-1 BERABERE BİTER"
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Durmaz tarafların sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılacağını öne sürdü.
PUAN DURUMU
Geride kalan 2 haftada Erzurumspor'u mağlup edip Kocaelispor'a kaybeden Amedspor, 3 puanla 12. sırada yer alıyor. İlk hafta Kasımpaşa'yla berabere kalan Trabzonspor ise daha sonrasında Başakşehir'i mağlup etti. 4 puanı bulunan bordo-mavililer, 8. sırada bulunuyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi