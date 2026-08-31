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Halk TV Spor Abdülkerim Durmaz Amedspor Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Amedspor Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Amedspor - Trabzonspor maçına dair konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Durmaz, tarafların sahadan 1-1 beraberlikle ayrılacağını öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdülkerim Durmaz Amedspor Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in üçüncü hafta kapanış maçında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

"1-1 BERABERE BİTER"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz skor tahmininde bulundu. Durmaz tarafların sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılacağını öne sürdü.

PUAN DURUMU

Geride kalan 2 haftada Erzurumspor'u mağlup edip Kocaelispor'a kaybeden Amedspor, 3 puanla 12. sırada yer alıyor. İlk hafta Kasımpaşa'yla berabere kalan Trabzonspor ise daha sonrasında Başakşehir'i mağlup etti. 4 puanı bulunan bordo-mavililer, 8. sırada bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Amedspor
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