ABD 2 golle Avustralya'yı devirdi: Milli takımımızı da etkiledi
Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuç aynı grupta mücadele eden millilerimizi de etkiledi. Ay-yıldızlılar, Paraguay'dan puan almak zorunda
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. hafta maçında ABD ile Avustralya karşı karşıya karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadelede ABD sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
ABD'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cameron Burgess (KK) ve 43. dakikada Alex Freeman kaydetti.
ABD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte 6 puana ulaşan ABD liderliğini sürdürdü. 3 puandaki Avustralya ise 2. sırada kaldı.
MİLLİLERİN PARAGUAY'A KAYBETMEMESİ LAZIM
ABD'nin galibiyeti A Milli Futbol Takımımızı da etkiledi. Milliler, Paraguay'a kaybetmesi halinde grubu son sırada tamamlayacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?
20 Haziran Cumartesi günü San Francisco'da oynanacak Türkiye - Paraguay mücadelesi TSİ 06.00'da başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi