90 ülkeden Kapadokya'ya akın ettiler

Türkiye’nin en önemli uluslararası ultra trail organizasyonlarından biri olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 16-18 Ekim 2026 tarihlerinde bir kez daha dünyanın dört bir yanından sporcuların buluşma noktası olacak.

BU YIL 13. KEZ DÜZENLENECEK

Argeus Travel & Events tarafından 13’üncü kez düzenlenecek organizasyona bu yıl 90 ülkeden toplam 3 bin 474 sporcu katılacak.

Kapadokya’nın peri bacaları, vadileri ve tarihi dokusu eşliğinde gerçekleştirilecek yarışlar, sporculara yalnızca zorlu bir parkur deneyimi değil, aynı zamanda bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından tanıma fırsatı sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda; Salomon’un isim sponsorluğunda, Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri co-sponsor olarak yer alacak. PT Academy, Salcano, Kaira Rooftop, Eker ve ViewSonic destek sponsorları arasında bulunurken, Züber ve Coca-Cola İçecek (CCI) ürün sponsoru, Power Medya Group ise tanıtım destekçisi olacak. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortağı ise yine Adım Adım olacak ve STK’lar için ‘iyilik peşinde’ koşulacak.

90 ÜLKEDEN 3 BİN 474 SPORCU GELECEK

Türkiye dahil 90 ülkenin yer alacağı Salomon Cappadocia Ultra Trail’de 3 bin 474 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Afganistan, Aland Adaları, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bangladeş, Bulgaristan, Bosna Hersek, Belarus, Brezilya, Kanada, İsviçre, Çin, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Cezayir, Mısır, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Gürcistan, Yunanistan, Hong Kong, Hırvatistan, Macaristan, Endonezya, Hindistan, İrlanda, İran İslam Cumhuriyeti, İtalya, Ürdün, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Sri Lanka, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Fas, Moldova, Meksika, Makedonya, Malta, Moğolistan, Malezya, Hollanda, Norveç, Pakistan, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Rusya, Ruanda, Suudi Arabistan, Sudan, Singapur, Sırbistan, Slovenya, İsveç, Türkmenistan, Tunus, Tayvan, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Venezuela, Vietnam, Güney Afrika ve Zimbabve’den sporcular yer alacak.

DOĞAYLA İÇ İÇE MÜCADELE

119, 63, 38 ve 14 kilometre mesafelerindeki parkurlarda düzenlenen yarışlarda sporcular, Kapadokya’nın kendine özgü coğrafyasında zorlu parkurları tamamlamak için mücadele edecek. Vadiler, patikalar ve tarihi rotalar üzerinden ilerleyen parkurlar, katılımcılara fiziksel dayanıklılığın yanı sıra doğayla bütünleşen bir yarış deneyimi yaşatacak.

Salomon Cappadocia Ultra Trail, profesyonel ve amatör ultra trail sporcularının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen outdoor tutkunlarını da aynı organizasyonda buluşturmasıyla dikkat çekiyor.