9 milyon euroyu toplayamazlarsa 145 yıl sonra amatöre düşecekler

Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden biri, tarihin en dramatik varoluş sınavıyla yüzleşiyor. 1881 yılında kurulan ve Fransa futbolunun zirvesinde onlarca yıl hüküm süren Bordeaux, bugün 9 milyon Euro bulabilmek için saatlerle yarışıyor. 145 yıllık kulüp 9 milyon euro toplayamazsa amatöre düşecek.

ÇOK SERT YAPTIRIM

Fransa futbol kulüplerinin mali yapısını yakından denetleyen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, kısaca DNCG, uzun süredir finansal darboğazda olan Bordeaux hakkında son derece sert bir yaptırım kararı aldı. L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre kulübün mevcut mali koşulları karşılayamaması nedeniyle 2026-2027 sezonunda herhangi bir ulusal müsabakaya katılmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

İKİ HAFTALIK SON ŞANS

Bordeaux yönetiminin bu ağır yaptırımı bertaraf edebilmesi için önünde son derece dar bir zaman dilimi bulunuyor. Kulüp yetkilileri, önümüzdeki iki hafta içinde toplanacak itiraz komitesine 9 milyon Euro tutarında finansman sağladığını ve mali tabloyu düzelttiklerini kanıtlamak zorunda. Bu eşiği aşamamaları halinde Amatör Lig'e düşürülme ya da kulübün tamamen kapatılması gibi felaket senaryoları masaya gelecek. Fransız futbol tarihinde bu denli köklü bir kulüp için böylesine dramatik bir tablo, emsali son derece nadir görülen bir kriz olarak değerlendiriliyor.

18 KUPANIN SAHİBİ AMATÖRE DÜŞEBİLİR

Bordeaux'un futbol tarihindeki ağırlığı, bu krizin boyutlarını daha da çarpıcı kılıyor. 1881'de kurulan kulüp, 145 yıllık serüveninde Fransız futbolunun parlak sayfalarını kaleme aldı. Müzesinde 6 Fransa Ligue 1, 3 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası, 1 Fransa Ligue 2 Kupası, 1 UEFA Intertoto Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası olmak üzere toplam 18 şampiyonluk kupası bulunan Bordeaux, bu onurlu geçmişine karşın bugün amatör statüye düşme tehlikesiyle yüz yüze.

ZIDANE'IN SAHALARI SUSACAK MI?

Bordeaux, dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden birini yetiştiren kulüp olarak da ayrı bir yere sahip. Zinedine Zidane'ın profesyonel kariyerinin ilk adımlarını attığı bu kulüp, Fransız futbolunun kültürel mirasında taşıdığı ağırlıkla her zaman özel bir konum işgal etti. Thierry Henry, Sylvain Wiltord ve Christophe Dugarry gibi Fransız futbolunun yıldızlarına da kapılarını açan Stade Matmut Atlantique'in susması, yalnızca Bordeaux taraftarları için değil tüm futbol dünyası için derin bir kayıp olacak.