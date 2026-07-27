7 yıl önce Fenerbahçe'deydi: 41 yaşında yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de 2 sezon oynadıktan sonra 7 yıl önce ayrılan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, 41 yaşında bir transfer daha yaptı. Valbuena'nın yeni takımı belli oldu.

Valbuena, 2017'de Fenerbahçe'ye Olimpik Lyon'dan transfer edilmişti. Sarı lacivertli takımda 2 sezon kalan Fransız oyuncu, 71 maçta 12 gol attı.

Ardından da Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.

Daha sonra Kıbrıs Rum Kesmi'nde de forma giyen Valbuena, 41 yaşına gelmesine rağmen futboldan kopmadı.

MALTA 2. LİGİ'NE TRANSFER OLDU

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Valbuena, Malta 2. Lig ekiplerinden Santa Lucia'ya transfer oldu.

Yeni takımıyla 1+1 yıllık anlaştığı belirtilen Valbuena'nın sözleşme imzalamak için Malta'ya gittiği belirtildi.

10 numara pozisyonunda oynayan Valbuena, kanatlarda da görev yapabiliyor.

Fransa Milli Takımı'nda 52 maçta oynayan ve 8 gol atan Valbuena'nın kulüp kariyerinde ise 739 maçta 99 golü bulunuyor.