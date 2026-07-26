Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi: Yılan hikayesi artık bitiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Vedat Muriqi'den sonra bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy transferi için transfer dönemi boyunca Borussia Dortmund'la sürdürdüğü görüşmelerde artık sona çok yaklaştı.

BORUSSIA DORTMUND BONSERVİSTE İNDİRİME GİTTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alman kulübü, Serhou Guirassy için istediği bonservis bedelinde indirime gitti. Borussia Dortmund, 20-25 milyon euro seviyelerine indi. Almanlarla anlaşmak üzere olan Fenerbahçe, oyuncuya da 10 milyon euro maaş teklif etti.

22 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maça çıkan Gineli futbolcu 3 bin 218 dakika sahada kaldı. Deneyimli forvet bu sürede 22 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.