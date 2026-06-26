Başkent EDAŞ Spor Kulübü'nde yönetim değişikliği tarihe geçti. Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, görevi SabancıDx CEO'su Mehmet Fırat'tan devralarak kulübün 43 yıllık kuruluşundan bu yana göreve gelen ilk kadın başkan oldu.

SAHADA GÜÇLÜ BİR TABLO

Taşcıoğlu'nun devraldığı kulüp, sportif açıdan sağlam bir zeminde duruyor. 140'a yakın sporcusu U11'den U18'e kadar 7 farklı kategoride mücadele eden kulüp, 2025'te U13, U15, U16 ve U18 kategorilerinde şampiyon olarak dört ayrı yaş grubunda Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Geçen yıl 87 maça çıkan kulüp 78 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sezonu kapattı; toplamda 310 gol kaydetti.



"Sportif Başarıyı Sosyal Başarıyla Perçinliyoruz"

Taşcıoğlu, yeni dönemde yalnızca kupaları değil gençlerin geleceğini de öncelikli hedef olarak belirledi: "Sporcularımızın profesyonel liglerde ve milli takımlarda ülkemizi temsil etmesini sağlarken, aynı zamanda eğitimli, öz güvenli ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sportif başarıyı sosyal başarıyla perçinliyoruz."

KÖKLÜ BİR KARİYER

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olan Taşcıoğlu, 2010'da Enerjisa ailesine katılmadan önce özel sektörde insan kaynakları alanında çeşitli görevler üstlendi. INSEAD Toplumsal Çeşitlilik Programı ve Yale Yönetim Okulu'ndaki eğitimlerini tamamlayan Taşcıoğlu, Enerjisa bünyesinde sürdürülebilirlik, iletişim ve çeşitlilik alanlarında liderlik görevlerini sürdürüyor. Aynı zamanda kadınların yönetim kurullarındaki temsilini artırmayı hedefleyen "Yüzde 30 Kulübü" girişiminde de şirketini temsil ediyor.