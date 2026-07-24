41 yaşındaki LeBron James'in yeni adresi belli oldu

NBA'de uzun yıllardır zirvede yer alan LeBron James, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tecrübeli yıldızın yeni takımının Philadelphia 76ers oldu.

8 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE SÖZLEŞME!

ESPN'in aktardığı bilgilere göre 41 yaşındaki basketbolcu, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık ve toplam 8 milyon dolar değerinde bir sözleşmeye imza atacak. Anlaşmada ikinci sezon için oyuncu opsiyonu da bulunuyor.

NBA KARİYERİNDEKİ 24. SEZONU

Transfer gelişmesi, LeBron James'in menajeri ve Klutch Sports CEO'su Rich Paul tarafından da doğrulandı. Böylece efsane oyuncu, Philadelphia formasıyla NBA kariyerindeki 24. sezonuna çıkmaya hazırlanıyor.

Geride kalan sezonda Los Angeles Lakers adına 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalayan LeBron James, sekiz yıl boyunca formasını giydiği Lakers'a da veda etmiş olacak.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü bulunan LeBron James, Philadelphia 76ers ile birlikte beşinci şampiyonluk yüzüğünü kazanmayı hedefleyecek.