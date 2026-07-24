Jürgen Klopp gelir gelmez federasyonu uyardı: Yoksa görevinden ayrılacak

Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp oldu.

Jürgen Klopp, ilk basın toplantısında Almanya Futbol Federasyonu ve ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Klopp, görevinden alınmak istenmesi ya da kendisine duyulan güvenin ortadan kalkması halinde tazminat almadan ayrılacağını belirtti.

‘’TAZMİNAT ALMADAN GİDERİM’’

Klopp yaptığı açıklamada, "Bu benim için büyük bir onur ve bunun karşılığında çok iyi bir maaş alıyorum. Ancak artık beni istemediğinizi söylediğiniz gün, tazminat almadan giderim. DFB, 'Böyle devam edemeyiz' derse giderim." dedi.

Ayrıca Klopp, ailesinin de özel hayatına müdahale edildiği anda görevinden ayrılacağını ifade ederek, "Ancak uygunsuz davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız, bunu açıkça belirtmek isterim ki o zaman da giderim." yorumunu yaptı.

Klopp’un yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde:

"Tek istediğim şey şu: Bir şey işe yararsa veya yaramazsa beni eleştirin. Bir şey işe yararsa beni fazla övmenize gerek yok. Bir şey işe yaramazsa bunun üzerinde çalışmaktan memnuniyet duyarım."

"Bu görevi kendim için değil, sizin için üstleniyorum."

"Julian Nagelsmann'a nasıl davrandığınızı görmeme rağmen bu işi kabul ediyorum. Thomas Tuchel'e nasıl davrandığınızı görmeme rağmen bu işi kabul ediyorum."

"Julian Nagelsmann'a büyük saygı duyuyorum. Ayrıldığı gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Bunu yaşamamayı tercih ederdim ama oldu. Julian'a her şeyin en iyisini diliyorum."

"Eğer başa çıkamazsam, tazminat almadan Alman Milli Takımı'ndan ayrılırım. Ama ailemi rahat bırakmazsanız, ben de ayrılırım. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa eleştirin."