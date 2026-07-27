4 yıldır Galatasaray'da: Yeni takımı belli oluyor

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürerken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Göztepe'nin aradığı futbolcuyu Galatasaray'da bulduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Yabancı oyuncu kontenjanını hücum ve orta saha bölgelerinde kullanmayı planlayan İzmir temsilcisinin, kaleye yerli ve tecrübeli bir isim kazandırmak istediği ileri sürüldü. Fanatik'teki habere göre; Göztepe'nin öncelikli hedefinin Galatasaray forması giyen Günay Güvenç olduğu iddia edildi.

Günay, 2016 - 2018 yılları arasında da Göztepe'de oynamıştı.

TRANSFER HER AN BİTEBİLİR

35 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin her an bitirilebileceği belirtildi.



Günay Güvenç, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Kasımpaşa takımlarında da oynadı.

2023'te Galatasaray'a transfer olan Günay Güvenç, sarı kırmızılı takımın kalesinde 36 maçta görev yaptı.

Göztepe, sezon bitiminde kalecileri Mateuzs Lis ve Ekrem Kılıçarslan'ın yanı sıra Bulgar orta saha Krastev, Brezilyalı stoper Heliton ve forvet Jeh'le vedalaşmıştı. Göztepe'de satışları an meselesi olan Brezilyalı golcü Juan Silva ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'in ise en kısa sürede satılacağı kaydedildi.