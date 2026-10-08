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38 yıl neye uğradığını şaşıran milli takımın tek bir şansı kaldı

38 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kaybeden milli takımın, Uluslar A Ligi'nde kalabilmesi için son bir şansı bulunuyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
38 yıl neye uğradığını şaşıran milli takımın tek bir şansı kaldı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yaptığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı, son 2 mücadelesinden puanlar çıkartarak grup sonuncusu olarak da olsa A Ligi'ne tutunmaya çalışacak.

38 YIL SONRA İLK

A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yaptığı 4 maçın ardından puansız son sırada bulunuyor. Milliler 38 yıl sonra ilk defa maçlık mağlubiyet serisi yakaladı.

A Ligi'ndeki 4 grupta 4. maçların ardından henüz puanla tanışamayan Türkiye ile birlikte Sırbistan ve Çekya bulunuyor. Galler ise 3 puanla grubunda son sırada.

SON SIRADA KALSAK DA KURTULMA ŞANSIMIZ VAR

A Milli Futbol Takımı, kasım ayında oynayacağı gruptaki son 2 maçında evinde Belçika ve deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, bu 2 maçtan puan ya da puanlar toplayarak en kötü 2 dördüncü takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi'nde kalmak için play-off mücadelesi verecek.

Uluslar Ligi'ndeki bir önceki formatta gruplarını son sırada bitiren takımlar, B Ligi'ne düşüyordu ancak bu sezon uygulanan formata göre 4. sıradaki 4 takımdan 2'sinin yoluna A Ligi'nde devam etme şansı doğdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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