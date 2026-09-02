Antalyaspor, TFF 1. Lig'de sezona galibiyetle başlamış, ancak sonraki 3 hafta üst üste mağlup olmuştu. 5. hafta maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yendi hasrete son verdi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, 10 kişi kalan rakibi yendikleri maçtan sonra "Birinci ligde nasıl mücadele edilmesini sahada gösterdik" dedi.

Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ne oynadığını bilen bir takıma karşı kazandık. Bir süreç yaşıyoruz, o yüzden bu galibiyet bize çok iyi geldi. Oyuncularımın hepsini kutluyorum, birinci ligde nasıl mücadele edilmesini sahada gösterdik. Oyunumuzu geliştirip böyle devam ettiğimiz sürece galibiyet güveniyle birlikte daha iyi olacağımızı düşünüyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum."

BANDIRMASPOR CEPHESİ

Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan ise "Ligde her maç zor, bunun farkındayız ama içimden gelerek söylüyorum, Bandırmaspor ligi hak ettiği yerde bitirecek" dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya galibiyet planıyla çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Oyunun başında yediğimiz gol bize yakışmadı ama ondan sonraki bölümde oyunu tamamen domine ettik. Kapalı bir defansa oynamak kolay değil. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnunum. İkinci yarı kırmızı karta kadar iyi oynadık. Yediğimiz kırmızı kartın doğru olduğunu düşünmüyorum. 10 kişi kaldıktan sonra değişiklikler yaptık ama değerlendiremedik. Ligde her maç zor, bunun farkındayız ama içimden gelerek söylüyorum, Bandırmaspor ligi hak ettiği yerde bitirecek. Hiçbir şüphem yok, oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."