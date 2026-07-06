2 futbolcunun kontratını rehin verip bankayı kurtarmışlar: Dönen paralar akla hayale gelmez!

Dünya Kupası heyecanının yaşandığı bu dönemde spor dünyasının ekonomik boyutu da dikkat çekici veriler sunuyor. Son on yılın en çok kazanan sporcularına bakıldığında futbol ve dövüş sporlarının öne çıktığı görülüyor.

RONALDO 300 MİLYON DOLAR SINIRINA DAYANDI

2016 yılında 88 milyon dolarla listeye giren Cristiano Ronaldo, o tarihten bu yana zirveyi bırakmadı. Portekizli yıldızın kazançları 2023'te 136 milyon dolara, 2024'te 260 milyon dolara, 2025'te 275 milyon dolara ulaşırken 2026'da 300 milyon dolar sınırına dayandı. Lionel Messi ise 2019'da 127 milyon dolar, 2022'de 130 milyon dolarla listenin üst sıralarında yer aldı.

RONALDO VE KAKA'NIN KONTRATI REHİN KALDI

Yazar Emre Alkin Gazete Pencere'deki yazısında, yıllar önce futbol dünyasında yaşanan sıra dışı bir olaya dikkat çekti. Real Madrid bir ara banka borçlarını Ronaldo ve Kaka'nın kontratlarını teminat göstererek yeniden yapılandırmıştı. Yeniden yapılandırmayı yapan İspanyol Bankası zor duruma düşünce bu sefer de ECB'ye bu iki kontratı rehin verip kredi almıştı. İlginç bir ayrıntı olarak hatırladığım bu gelişmeden sonra UEFA konuya müdahale etmek zorunda kalmıştı.

BOKS TEK GECEDE REKOR KIRDI

Listede en dikkat çekici isim boksör Floyd Mayweather oldu. 2018'de tek yılda 285 milyon dolarlık gelir elde eden Mayweather, bu rakamla tüm sporcuları geride bıraktı. Conor McGregor da 2021'de 180 milyon dolarla benzer bir tablo çizdi. Uzmanlar bu rakamların salt sportif performansla açıklanamayacağını vurguluyor. Doğru rakip, doğru hikaye ve doğru yayın modelinin bir araya gelmesiyle tek bir karşılaşmanın devasa gelir yaratabileceği ifade ediliyor.

FEDERER KORTTAN DEĞİL MARKASINDEN KAZANDI

2020'de 106 milyon dolarla zirveye oturan Roger Federer'in tablosu ise bambaşka bir modeli gözler önüne serdi. Federer'in gelirinin büyük bölümü korttan değil sponsorluk anlaşmalarından ve premium marka değerinden geldi. Bu durum bazı sporcuların kendi branşlarının toplam ekonomik hacminden bağımsız olarak kişisel markalarıyla büyük kazançlar elde edebildiğini ortaya koydu.

FUTBOL SADECE YILDIZ GELİRLERİNDEN İBARET DEĞİL

Ronaldo ve Messi'nin çarpıcı rakamlarına rağmen uzmanlar futbol ekonomisinin çok daha geniş bir tabana oturduğuna dikkat çekiyor. Kulüpler, ligler, yayın hakları, forma satışları, sponsorluklar, transfer piyasası, stadyum gelirleri ve dijital içerikler bu ekosistemin ayrılmaz parçaları. Bankacılık dünyasından yapılan değerlendirmelere göre futbol, düzenli nakit akışı üreten dev bir varlık sınıfı gibi çalışıyor.

NFL TEK LİGDE ZİRVEDE

Lig bazında değerlendirildiğinde ise tablo değişiyor. NFL, yayın hakları ve merkezi gelir paylaşımı modeliyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yaklaşık üç katı büyüklüğünde 13-14 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturuyor. Ancak küresel yayılım ve taraftar tabanı söz konusu olduğunda futbol hala rakipsiz konumunu koruyor.

KÖRFEZ SERMAYESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Son yıllarda Ronaldo'nun kazançlarındaki keskin yükselişin arkasında Körfez sermayesinin spor alanındaki büyük atılımı yatıyor. Ülke markalaşması, turizm, medya görünürlüğü ve yumuşak güç stratejisinin spor yatırımlarına yönlenmesi, hem bireysel sporcu gelirlerini hem de kulüp değerlemelerini köklü biçimde değiştiriyor. Spor artık yalnızca bir rekabet alanı değil; ekonomik ve politik ağırlığı olan küresel bir yatırım platformuna dönüşmüş durumda.