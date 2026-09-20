2-0 yenildi "Yolumuza devam edeceğiz" dedi

Süper Lig'de 6. hafta maçında takımı 2-0 yenildi, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. "Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Kocaelispor'a deplasmanda 2-0 yenildikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

"ATAMAYANA ATARLAR HİKAYESİ"

Ak, şunları söyledi:

"Maçın ilk 45, hatta 60 dakikalık bölümünde iyi bir oyun ortaya koyduk. Atamadığımız goller maalesef futbolun bir gerçeği oldu. Bugün 'Atamayana atarlar' hikayesi yaşandı . Çok üzgünüz. Bundan çıkaracağımız çok ders var.

Futbol böyle bir oyun. Her anını çok umutlu bir şekilde yaşamanız lazım. Yediğimiz kötü bir gol, arkasından yediğimiz bir geçiş golüyle beraber... Özellikle ilk golden sonra çok kırıldık. O süreç bize hiç yakışmadı. Şimdi bir milli takım arası var. Çok çalışıp eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz.

1-0'dan sonra reaksiyon vermek zorundayız. İçeride çok kırılmalar oldu, onları görüyorum ama bu şekilde olmaması lazım. Daha yolun başındayız, çok çalışmamız lazım. Önümüzde uzun bir maraton var. Bundan sonra yoğun bir şekilde çalışıp özellikle bunları bir daha yaşamamak için konuşup çözüm bulacağız."