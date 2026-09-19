Kocaelispor evinde hata yapmadı
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı konuk eden Kocaelispor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Berkan Kutlu ve 76. dakikada Agyei kaydetti.
DETAYLAR
Stat: Kocaeli
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa (Dk. 87 Mustafa Ege Bilim), Aye (Dk. 70 Agyei), Metehan Altunbaş (Dk. Baku)
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez (Dk. 60 Hansen), Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke (Dk. 79 Stewart), Sorescu, Gidado (Dk. 60 Camara), Maxim (Dk. 70 Bacuna), Kozlowski, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 56 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 76 Agyei (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Halil Dervişoğlu, Dk. 63 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 63 Sousa (Kocaelispor)