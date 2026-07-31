Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde CHP'li Cafer Boyraz yeniden seçildi

Adana’nın merkez Yüreğir Belediyesi Belediye Başkan Vekilliği seçimi, yapılan itiraz üzerine yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin ardından tekrarlandı. Yenilenen oylama sonucunda, CHP grubunun aday gösterdiği meclis üyesi Cafer Boyraz yeniden başkan vekili seçildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle 21 Nisan tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi.

İLK SEÇİMDE, CAFER BOYRAZ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

İlk seçimde, CHP Adayı Cafer Boyraz, 21 oy alarak başkan vekili seçildi.

AKP Adayı Tarık Özünal,15 oy aldı. Seçim sonuçlarına itiraz eden AKP'li Tarık Özünal konuyu yargıya taşıdı. İtirazı değerlendiren İdare Mahkemesi, seçimde yürütmenin durdurulmasına ve oylamanın 3’üncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen seçimi; görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Demirçalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, AKP İl Başkanı Mustafa Özkan ve CHP İl Başkanı Orhan Bayram da takip etti.

MECLİSTE TARTIŞMA ÇIKTI

Toplam 37 üyenin katılımıyla yapılan oylama sürecinde şu gelişmeler yaşandı:

3’üncü tur sonuçlarına göre AKP adayı Tarık Özünal 19 oy, CHP adayı Cafer Boyraz 18 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 4’üncü tura kalırken, oylama arasında iki parti üyeleri arasında uzun süreli tartışmalar yaşandı ve gerginliği meclis salonuna gelen polis ekipleri sakinleştirdi.

4’üncü tur oylamasında ise Cafer Boyraz 19, Tarık Özünal 17 oy aldı, CHP'ye atılan 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Cafer Boyraz yeniden başkan vekilliği görevine getirildi.

CAFER BOYRAZ AÇIKLAMA YAPTI

Yüreğir Belediye Başkan Vekilliğine yeniden seçilen Cafer Boyraz, seçimin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Zaten önceki seçimde de bizim hiçbir usulsüzlüğümüz yoktu. Son derece demokratik bir çerçevede yapılan bir seçimdi. Bugün de böyle olacağı belliydi. Yüreğir iradesi tekrar tecelli etti, herkese teşükkür ediyorum. Bizim kimseye kırgınlığımız, küskünlüğümüz olamaz." (DHA)