Kaybeden AKP'li adayın itirazı kabul edildi! Yüreğir'de belediye meclis seçimi yenilenecek

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bu kararın ardından belediye meclisinde yeni belediye başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

MECLİS SEÇİMİ VE YARGI SÜRECİ

Belediye meclisinde yapılan oylamada meclis üyelerinden 21 oy alan CHP'nin adayı Cafer Boyraz, belediye başkanvekili seçildi. Seçimde 15 oy alan AKP'li aday Tarık Özünal ise sonuca itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İtirazı değerlendiren İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkanvekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına ve seçimlerin 3'üncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi.

BOYRAZ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURACAK

Kararın ardından yazılı açıklama yapan Belediye Başkanvekili Cafer Boyraz, yasal süresi içinde gerekli itirazı Bölge İdare Mahkemesi’ne sunacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse Yüreğir halkının iradesini hukuki dayanaktan yoksun iddialarla gölgeleyemez. Hiç kimse millet iradesini asılsız iddialar ve hukuka aykırı yöntemler üzerinden tartışmaya açamaz. Biz hukuka ve yargıya saygılıyız. Yüreğir halkının iradesini sonuna kadar savunmaya, hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içinde gerekli itirazımız Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulacaktır."