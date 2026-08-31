Yeni Yol'dan bir milletvekili daha istifa etti: Destek Yeniden Refah'tan geldi

Cemalettin Kani Torun’un TBMM’nin internet sitesinde “Bağımsız Milletvekili” olarak yer almasıyla Yeni Yol Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı 19’a düştü.

Partinin TBMM’de grup kurabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısının altına inmesinin ardından Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Yeni Yol Partisi’ne katıldı. Böylece Yeni Yol Partisi yeniden 20 milletvekiline ulaşarak Meclis grubu oluşturma yeterliliğini korudu.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, transferi duyurdu:

"TBMM’nde, Yeni Yol Grubu’nun, milletimiz ve memleketimiz adına hayırlı hizmet ve faaliyetlerine devam edebilmesi için, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile istişareler neticesinde, Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel’in Yeni Yol TBMM Grubu’na katılımı gerçekleşmiştir. Sürecin devamına ve çalışma esaslarına ilişkin görüşlerimiz, TBMM Yeni Yasama Yılı öncesi Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel’e, üstün gayreti ve hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz."

Torun’un istifasıyla TBMM’deki bağımsız milletvekili sayısı da 11’e yükseldi.

YENİ YOL’DA SANDALYE SAYISI DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞTÜ

Yeni Yol Partisi’nin milletvekili sayısı geçtiğimiz haftalarda Mustafa Bilici’nin istifasıyla 19’a düşmüştü. Bunun üzerine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın partiye katılmasıyla Yeni Yol Partisi yeniden 20 milletvekili sayısına ulaşmıştı.

Son gelişmeyle birlikte partinin Meclis grubunun devamlılığı bir kez daha milletvekili transferiyle sağlanmış oldu.