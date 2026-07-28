YENİ Parti'nin ilk önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sorunların araştırılması amacıyla YENİ Parti'nin TBMM'ye sunduğu Meclis araştırma önergesi, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Görüşmeler sırasında söz alan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, tekstil ve hazır giyim sektörünün ağır bir kriz içinde olduğunu belirterek, "Tekstil ve hazır giyimde işgücü kaybı 500 binin üzerinde. Sektörün yüzde 35'i erimiş. 10 bin firma kapısına kilit vurmuş... 50 yılda emek emek inşa edilen Türk sanayisi rekabet gücü 3 senedir yok oluyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce, YENİ Parti'nin tekstil ve hazır giyim sektörünün yaşadığı sorunların ve çözüm önerilerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi ele alındı.

Önerge üzerine grubu adına söz alan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 3 yıl önce de aynı konuda uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, sektörün yaşadığı sıkıntıların araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylediklerini ifade etti.

"SEKTÖRÜN KAN KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİM, VARANK BEY, TEKSTİLCİYLE YÜZ YÜZE GELEMEDİ"

Arpacı, o dönemde iktidarın sorunları dünya konjonktürüne bağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dediler dünya konjonktüründen kaynaklı geçici bir sorun var, merak etmeyin geçer gider. Sektörün kan kaybettiğini yoğun bakıma doğru gittiğini söyledim. Varank Bey lütfedip komisyonumuzu toplamadı. Tekstilciyle yüz yüze gelemedi."

"HANİ NATO TOPLANTISINDA HER İSTEDİĞİMİZİ ALMIŞTIK?"

ABD'nin aldığı ek vergi kararlarına da değinen Arpacı, ABD Ticaret Temsilciliği'nin kamuya açık kayıtlarında Türkiye'nin ilave vergilere karşı bir girişim yaptığına ilişkin bilgi bulunmadığını söyleyerek, "Hani masada kazanmıştık, hani her istediğimizi almıştık bu NATO toplantısında. Öyle olmadığını da anladık" dedi.

"500 BİNİN ÜZERİNDE İŞGÜCÜ KAYBI YAŞANDI"

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki tabloyu rakamlarla anlatan Arpacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP’nin gözden çıkardığı sektörde gelinen noktayı kısaca özetleyeyim. Kriz geçirip gitmiş mi yoksa delip geçmiş mi siz karar verin. Tekstil ve Hazır giyimde toplam işgücü kaybı 500 binin üzerinde, sektörün yüzde 35'i erimiş. İstihdam rakamlarına göre tekstilde 15, hazır giyimde tam 11 sene öncesine gitmişiz. 10 bin firma kapısına kilit vurmuş. Toplamda yüzde 15’e tekabül ediyor."

Arpacı, Türkiye'nin hazır giyim sektöründeki küresel konumunun da gerilediğini belirterek, beş yıl önce 3,7 milyar dolarlık ihracatla dünyada 6'ncı sırada bulunan sektörün, 35 yıl sonra dünya hazır giyim pazarındaki payının yüzde 3'ün altına düştüğünü, ihracatın ise 21 milyar dolardan 16 milyar dolara gerilediğini söyledi.

"TEŞVİKLER VERİLMEMEK ÜZERE KURGULANMIŞ"

İktidarın uyguladığı teşvik politikalarını eleştiren Arpacı, "Daha önceki önergelerde olduğu gibi AKP’nin hatibi biraz sonra burada, verilen teşvik desteklerini, dünyadaki Pazarın daralmasından falan bahsedecek. 2024 ve 2025’te dünyada hacmi artan hazır giyim ihracatı içinde payı düşen, ihracatı gerileyen, tek üretici maalesef Türkiye. Farklı kurumlardan 86 farklı teşvik verilen sektör bu hale gelir mi? Geliyor çünkü teşvikler verilmemek üzere kurgulanmış. Şartları çok zor. En önemlisi Döviz dönüşüm ve istihdam desteklerini kullanan firma sayısı çok az. Diğer teşvikler ise yara bandı olamayacak nitelikte ve zayıf." dedi.

"FİRMALAR ÇALIŞARAK BATIYOR"

Uygulanan ekonomi politikalarının sanayiciyi zor durumda bıraktığını söyleyen Arpacı, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulanan ekonomi politikaları sebebiyle durdurulamayan enflasyon yüzünden firmalar faaliyetlerinden kar edemiyor. Büyüme dediğiniz şey TL enflasyonu sebebiyle nominal bir şişmeden ibaret. Firmaların finansal kazançları ile faaliyetten ettikleri zararlarını karşılamıyor, yani firmalarımız çalışarak batıyor."

Arpacı, mevcut faiz ortamında sanayicinin sermayesini koruyabilmesi için yüzde 13,5 FAVÖK karı üretmesi gerektiğini, buna karşın firmaların net kar marjının yüzde 1 seviyesinde olduğunu söyledi.

Mal ihracatının GSYH içindeki payının 2022'de yüzde 27'nin üzerinde olduğunu, üç yılda yüzde 17'ye gerilediğini, 2028 hedefinin ise yüzde 16,4 olarak belirlendiğini ifade etti.

"ARTIK YANGININ OLMADIĞI SEKTÖR KALMADI"

Konkordato ve iflas rakamlarına da dikkat çeken Arpacı, son 3 yılda konkordato başvurularında her ay yeni rekor kırıldığını belirterek, "Sadece 6 ayda bin 240 şirket konkordato aldı ve bunun çok büyük oranı Haziran ayında. 115 şirket iflas etti. Başvuruların büyük bölümü sanayi kentlerinden geliyor. Tasfiye edilen şirket sayısı 3 bin 382'ye ulaştı. Artık üretmiyor, kendi istekleriyle firmalarını kapatıyorlar" dedi.

Arpacı, konuşmasını, şu ifadelerle tamamladı:

"Yangın küçük bir alandayken önlem alın ormanı kaybediyoruz, orman gidiyor dedik dinletemedik. Şimdi artık yangının olmadığı sektör kalmadı. Tekstilden Teknolojiye, inşaattan lojistiğe, Turizme her yer yangın yeri! Konkordato başvurularında son 3 senedir her ay yeni rekor kırılıyor.

50 yılda emek emek inşa edilen Türk sanayisi rekabet gücü 3 senedir yok oluyor. Biz mevcut gücümüzü kaybedip üretimden hızla uzaklaşırken, gelecek nesillerden nasıl üretici olmasını bekleyeceğiz."

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Milletvekillerinin önerge üzerine konuşmaların ardından yapılan oylamada YENİ Parti'nin ilk önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. (ANKA)