YENİ Parti'nin adı tehlikede mi? Murat Emir canlı yayında açıkladı

Genel başkanlığını Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesi talebiyle Yargıtaya başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından 'YENİ Parti'nin adı tehlikede mi? sorusu üzerinden başlayan tartışmalara ilişkin YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

YENİ PARTİ'NİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

İsim benzerliği iddialarına hukuki açıdan yanıt veren Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer iki parti arasında 'iltibas' yani seçmenin karıştırabileceği seviyede bir benzerlik olursa, buna hukuken iltibas deniyor ve bu durumun ispatlanması gerekiyor. İltibas incelemesinde yalnızca isme değil, amblem ve rumuza da bakılır. Geçmişte birbiriyle çok daha yakın benzerlik taşıyan partilerle ilgili iltibas kararı verilmediğini gördük. Bu hukuki içtihatları bilerek bu kararları aldık."

"Dolayısıyla bir itiraz var, olabilir. Yargıtay bir görev yapıyor, gayet normal." diyen Emir, bu konuda yetkinin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu vurguladı.

"Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldiği zaman sadece isim benzerliğine değil bunun aynı zamanda amblem, aynı zamanda rumuz benzerliği olup olmadığı ve bütün bunlara ek olarak seçmen davranışlarında, seçmen tercihlerinde karıştırıcı etki yapıp yapmadığına karar verecek." ifadelerini kullanan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Yani orada böyle bir kriz, böyle büyük bir kaygı verici bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

"HERKES RAHAT OLSUN"

Halk TV yayınında Gökmen Karadağ'ın "Peki tam seçim arifesinde böyle bir karar çıkarsa, bu isim konusunda aleyhinizde bir karar çıkarsa ve sizin de ismi değiştirip seçime yetişecek zamanınız kalmamışsa?" sorusuna karşılık ise YENİ Partili Murat Emir şöyle yanıt verdi:

"Bize bugüne kadar biraz önce konuştuğumuz butlan, Yargıtay’daki bu hamleler ve buna benzer başka hamleler işte belediyelerimize çökmeler, hukuksuz tutuklamalar, bir sürü hukuk dışı, kirli, siyaset dışı, demokrasi dışı hamlelerini yaptıklarında her birini bertaraf etmeyi başardık. Milletimizle birlikte yaptık bunu. Herkes müsterih olsun o tip hamleler geldiğinde de onları da boşa çıkaracak hazırlıklarımız mutlaka vardır. Herkes rahat olsun."