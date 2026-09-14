YENİ Parti'ye yeni isim mi gelecek? Yargıtay uyardı iddiası

Yargıtay’ın, Yenilik Partisi ile isim benzerliği nedeniyle YENİ Parti’yi uyardığı öne sürüldü. Parti yönetiminin isim değişikliği yerine Yenilik Partisi ile birleşme seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

Özgür Özel liderliğinde butlan CHP'sinden ayrılan isimlerin kurduğu YENİ Parti’nin, isim konusunda sorun yaşadığı ileri sürüldü. Öztürk Yılmaz’ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi, iki partinin adlarının karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay’a başvurdu.

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Baksi Işık, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, vatandaşların “Yeni” ile “Yenilik” adlarını ayırt etmekte zorlanacağını savundu. Işık, “Yeni Parti” adını almak için 2024 yılında yapılan başka bir başvurunun da aynı gerekçeyle reddedildiğini belirterek bu kararın emsal alınmasını istedi.

İktidar medyası TGRT'den Fatih Atik, Yargıtay’ın YENİ Parti’yi isim değişikliği konusunda uyardığını öne sürdü.

Atik’in aktardığına göre parti yönetimi, adını değiştirmek yerine Yenilik Partisi ile ittifak veya birleşme seçeneğini gündemine aldı. İki tarafın bu kapsamda altı kez görüştüğü iddia edildi.

YENİ PARTİ'YE SEÇİM ÇELMESİ Mİ GELİYOR?

İsim sorununun partinin kongre takvimini de etkileyebileceği belirtildi. Kuruluş sürecinin zamanında tamamlanamaması durumunda YENİ Parti’nin seçime katılma yeterliliği konusunda sorun yaşayabileceği ileri sürüldü.