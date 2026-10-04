YENİ Partili Zeybek Tera–Adil Varlık ilişkisine dikkat çekti: Kendileri pişirip kendileri yemiş

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sermaye piyasalarında gerçekleşen şüpheli para hareketlerine ve fon işlemlerine dikkat çekerek "Tera–Adil Varlık" arasındaki ilişkiye işaret etti.

"Tera–Adil Varlık dosyası… Ortada öyle bir tezgâh var ki tam anlamıyla kendileri pişirmiş, kendileri yemiş!" diyen Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken iddialarda bulundu.

YENİ PARTİLİ ZEYBEK TERA–ADİL VARLIK İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

AKP'li Hayati Yazıcı'nı oğlu Mustafa Yazıcı'ya ait olduğu bilinen Adil Varlık'ın borçlanmak için piyasaya bono çıkardığını ve bu işlemin fon skandalının merkezindeki şirketlerden Tera Yatırım tarafından organize edildiğini belirten Zeybek, süreci şöyle anlattı:

"2 Ekim 2025’te SPK bu 134 milyon TL’lik bonoyu onaylıyor, 16 Ekim 2025’te ihraç belgesi KAP’ta yayımlanıyor. Bononun satışı 20 Ekim 2025’te gerçekleşiyor. Ancak skandal sadece 3 gün sonra, 23 Ekim 2025’te başlıyor! Sadece 3 gün sonra, 134 milyon TL’lik borç senedinin tamamı, yine aynı gruba ait olan Tera Portföy’ün yönettiği bir yatırım fonunun portföyünde görünüyor. Yani yatırımcıların fon paraları, Tera üzerinden, tek pay sahibi Adil Varlık şirketinin sahibi olan şirkete aktarılıyor."

"ADİL VARLIK ŞİRKETİNİN SAHİBİNE KAYNAK SAĞLAYAN TERA PORTFÖY!"

"Düşünün… Bonoyu çıkaran Adil Varlık’ın sahibi, piyasaya süren Tera Yatırım, yatırımcıların fon parasıyla o bonoyu satın alıp Adil Varlık şirketinin sahibine kaynak sağlayan ise Tera Portföy!" ifadelerini kullanan Zeybek; sürecin bununla da sınırlı kalmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dosyanın ikinci büyük karanlığı ise Adil Varlık şirketinin sahibinin sadece bu şirketle sınırlı kalmayan, finans sektörünü âdeta bir ahtapot gibi saran 5 şirketlik gizemli imparatorluğu! Ticaret sicil kayıtlarını açın, bakın; karşımıza hep aynı isimler çıkıyor! Adil Varlık şirketinin sahibine ait şirkette sermaye bir yılda 50 milyondan 500 milyona fırlıyor. Resmî raporun bir tablosunda bu 450 milyon TL için 'iç kaynaklardan yapıldı' denirken nakit akış tablosunda ise 'ortaktan nakit girişi' deniyor! Belgeler bile çelişiyor."

"Yetim hakkı yerde kalmasın diye Tera–Adil Varlık ilişkisi ve bu para hareketleri kuruşu kuruşuna derhal açıklanmalıdır!" diyen Zeybek şu soruları gündeme getirdi:

"Küçük yatırımcının parası kimlerin çıkarı ve çarkı için kullanıldı?

Bu 134 milyon liralık borçlanma araçlarını kimler aldı?

Şimdi söz Adil Varlık’ın sahibinde… Bu tabloyu nasıl açıklayacak?"