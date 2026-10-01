Son Dakika | Oğlunun adı fon skandalına karışmıştı: AKP'li Yazıcı'dan açıklama geldi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturması kapsamında tüm mal varlıklarına dün akşam saatlerinde tedbir kararı konulmuş ve saatler sonra da hızlı bir şekilde tedbir kararı kaldırılmış ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Bunun üzerine Yazıcı oğlunun adının karıştığı fon skandalı kapsamında açıklama yapacağını söylemişti. AKP'li Hayati Yazıcı'dan beklenen açıklama geldi.

"ZERRE KUŞKUM YOKTUR" DEDİ

Yazıcı yaptığı açıklamada oğlundan zerre kuşkusu olmadığını vurguladı ve "Soruşturma bahane edilerek AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğiz" dedi.

Yazıcı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur. Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır.

Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır. Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır. Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır. İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir.

Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur. Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem. Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz"

NE OLMUŞTU?

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturması kapsamında AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da yer aldığı 5 kişiye tedbir kararı verilmişti.

Saatler sonra ise alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından tedbirin kaldırıldığı açıklanmış ve Yazıcı'nın oğluna yurt dışına çıkış yasağı verildiği bildirilmişti.