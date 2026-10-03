Tera 4 milyarı Londra'ya mı aktardı?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Tera’nın bankalar, Takasbank (Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) ve yatırım fonları üzerinden yürüttüğünü ileri sürdüğü finansal işlemleri gündeme taşıdı.

KREDİ KULLANDIĞI İDDİASI

Çömez, şirketin hisse senetlerini teminat göstererek aralarında Ziraat Bankası A.Ş.’nin de bulunduğu bankalardan teminat mektupları aldığını, ardından bu mektupları Takasbank’a sunarak kredi kullandığını ifade etti.

Çömez, söz konusu kredilerin “fon manipülasyonlarında” kullanıldığını ve bu işlemler üzerinden milyarlarca liralık kazanç sağlandığını öne sürdü. Elde edilen paranın 4 milyar lirasının Londra’daki şirkete aktarıldığını kaydeden Çömez, “Tarih böylesine kirli bir çark, böylesine büyük bir soygun düzeni görmedi” ifadelerini kullandı. Çömez, iddiaları soru önergesi vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdığını bildirdi.

TEMİNAT MEKTUPLARI MERCEK ALTINDA

İddialara ilişkin paylaşılan, Tera Yatırım’ın finansal raporlarından alınmış tabloları içeren belgelerde, Borsa Para Piyasası için farklı bankalardan sağlanan teminat mektupları yer aldı. Ziraat Bankası’na ilişkin tutar, 31 Aralık 2024 tarihli tabloda 105 milyon lira, 31 Mart 2025 tarihli tabloda 135 milyon lira, 30 Haziran 2025 tarihli tabloda ise 22,5 milyon lira olarak gösterildi. 30 Eylül 2025 tarihli tabloda Ziraat Bankası kaynaklı teminat mektubu tutarı 585 milyon liraya çıktı.

Aynı tabloda bankalardan sağlanan teminat mektuplarının toplamı 1 milyar 554 milyon 52 bin lira olarak yer aldı. Bu kayıtlar teminat mektuplarının tutarlarını gösterirken, bunlar karşılığında kullanılan kredilerin miktarını ve hangi işlemlerde değerlendirildiğini tek başına ortaya koymuyor.

LONDRA’DAKİ ŞİRKETİN HESAPLARI

Paylaşılan Gildencrest Capital Limited dosyasında ise şirketin Türkiye bağlantısı, Tera Yatırım ortakları Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen üzerinden ele alındı.

Dosyada, Gildencrest Capital’in ana ortağının Britanya Virjin Adaları’nda kurulu Cynelic Investments Limited olduğu belirtildi. Dosyada aktarılan mali verilere göre, Gildencrest Capital’in banka ve kasa nakdi 2024 sonunda yaklaşık 6,86 milyon sterlinken, 2025 sonunda 58,13 milyon sterline yükseldi.

Böylece bir yıllık nakit artışı yaklaşık 51,27 milyon sterlin oldu. Aynı dönemde şirketin bir yıl içinde ödenecek toplam yükümlülükleri de yaklaşık 5,53 milyon sterlinden 52,66 milyon sterline çıktı. “Diğer borçlar” kalemi ise yaklaşık 4,53 milyon sterlinden 49,86 milyon sterline yükseldi.

Dosyada, ortaklık bağlantısının ve nakit artışının belirli bir fondan para transferini tek başına kanıtlamadığı da belirtildi. Paranın kaynağının ve borçların muhataplarının belirlenmesi için hesap dökümleri, sözleşmeler ve banka hareketlerinin incelenmesi gerektiği vurgulandı.

ZİRAAT BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası A.Ş., 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, Tera Yatırım’a 600 milyon dolar kredi kullandırıldığı, kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki sosyal medya iddialarını reddetti.

Banka, şirketin likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik düzenlenen teminat mektubunun iade alındığını ve Tera Yatırım’ın banka nezdinde nakdi ya da gayrinakdi riskinin bulunmadığını bildirdi.