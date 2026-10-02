Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Tera Yatırım, Ziraat Bankası'ndan 600 milyon dolar kredi çekti mi? Resmi açıklama geldi

Tera Yatırım, Ziraat Bankası'ndan 600 milyon dolar kredi çekti mi? Resmi açıklama geldi

Ziraat Bankası, bazı sosyal medya hesaplarınca ortaya atılan Tera Yatırım'a 600 milyon dolar kredi verildiği iddialarını yalanladı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Tera Yatırım, Ziraat Bankası'ndan 600 milyon dolar kredi çekti mi? Resmi açıklama geldi
Son Güncelleme:

Sosyal medyada bazı kişiler tarafından ortaya atılan Tera Yatırım'ın Ziraat Bankası'ndan 600 milyon dolar kredi aldığı, bu kaynağın da belirli kişi ve gruplara aktarıldığı iddilarına karşı resmi açıklamada bulundu.

Fon skandalı Türkiye'nin kredi notunu etkileyecek mi? S&P'den açıklama geldiFon skandalı Türkiye'nin kredi notunu etkileyecek mi? S&P'den açıklama geldi

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Bankadan yapılan açıklama şu şekilde: Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Bankamızın Tera Yatırım’a 600 milyon ABD doları kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve kurumlarca kullanıldığı ve kaynağın belirli bir kişiye yakınlığı olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubudur, Bankamız tarafından iade edilmiş olup, Tera Yatırım’ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Tera Yatırım, Ziraat Bankası'ndan 600 milyon dolar kredi çekti mi? Resmi açıklama geldi - Resim : 2

Son Dakika | İkinci Fon Kurulu toplantısı sona erdi!Son Dakika | İkinci Fon Kurulu toplantısı sona erdi!
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ziraat Bankası Fon Skandalı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro