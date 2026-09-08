YENİ Partili Türkan Elçi Sinem Dedetaş ve Deniz Göktaş'ı ziyaret etti

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, kamuoyunda "kuyu tipi" olarak da bilinen Tekirdağ Çorlu Cezaevi'nde tutuklu komedyen Deniz Göktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ettiğini paylaştı.

ELÇİ'DEN GÖKTAŞ VE DEDETAŞ'A ZİYARET

Elçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ile edebiyat ve sanat üzerine konuştuğunu belirtti.

"Çorlu Cezaevi’nde Deniz Göktaş ile görüştüm. Romanlardan, şairlerden özellikle daha önce okuyup yeniden okumaya ihtiyaç duyduğumuz eserlerden söz ettik. Örneğin, Karamazov Kardeşler’i uzun süre önce okuduğunu şimdi tekrar okuma ihtiyacı hissettiğini anlattı." diyen Türkan Elçi şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların romana, şiire, sanata duyduğu ihtiyaç biter mi diye birbirimize sorduk. Sanatı insanın hayatından bitirmeye çalışsalar da bitiremezler dedik. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen William Shakespeare’i okuma ihtiyacı duyuyorsak bitmez dedik. Bitirmeye çalışsalar da bitmez dedik. Sığındığımız bir şeylerin bitmeyecek olmasından kendimize umut çıkardık."

"ÜSKÜDAR'IN GEÇTİĞİ HER CÜMLEDE GÖZLERİNİN İÇİ PARLADI"

31 Temmuz'dan bu yana tutuklu olan seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ile yaptığı görüşmeyi de aktaran YENİ Parti Milletvekili Türkan Elçi, "Üsküdar sözcüğünün geçtiği her cümlede Sinem Başkanımın gözlerinin içi sevgiyle parladı, kısacık görev süresinde hiçbir ayırım yapmadan yaptığı hizmetleri anlattı." dedi.