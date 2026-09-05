Şevket Çoruh'tan ses getirecek Deniz Göktaş hareketi: Sansür ve özgürlüğü duvara yazdı

"Ölü Deniz" isimli gösterisinde yaptığı şakaların ardından tutuklanan ve hakkında hazırlanan iddianamede 12 yıla kadar hapsi istenen komedyen Deniz Göktaş için tepkiler sürmeye devam ediyor.

ŞEVKET ÇORUH 'ÖZGÜRLÜĞÜ VE SANSÜRÜ' DUVARA YAZDI

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Deniz Göktaş'ın tutuklu olmasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından duvara yazı yazdığı anları paylaşan Çoruh, "Deniz Göktaş'ı serbest bırakın" dedi.

Çoruh duvara, "Duvarlar sansürün eseridir, mizah özgürlüğün." yazdı.

İDDİANAMESİ HAZIRLANDI: 28 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

63 gündür tutuklu bulunan Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı gösterisindeki sözleri nedeniyle üç ayrı suçtan cezalandırılması istendi. İddianamede, dosyaya 500’ü aşkın CİMER başvurusu ve şikâyetin girdiği belirtildi. Göktaş hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis talep edildi.

Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İlk duruşma tarihi de belli oldu: 28 Eylül saat 10:00.