YENİ Partili Murat Emir'den Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına tepki: Gündem olan sözleri hatırlattı

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, beraberindeki 3 kişi ile tutuklandı.

Dedetaş'ın tutuklanmasına YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

YENİ PARTİ'DEN DEDETAŞ'IN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Emir, Dedetaş'ın daha önce Üsküdar Meclisinde yaptığı ve gündemde geniş yer edinen açıklamasını paylaşarak şunları yazdı:

"İftiralarla ve tutuklamalarla, 31 Mart hezimetinin faturasını halkçı belediyelerimize kesmeye çalışıyorsunuz! Adalet herkese eşit işleyene, bu çürümüş düzen son bulana kadar mücadele edeceğiz. Sinem Dedetaş’ın yanındayız, Üsküdar'ın iradesini kumpaslara yedirmeyeceğiz."

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SİNEM DEDETAŞ'IN GÜNDEM OLAN O SÖZLERİ

Emir tarafından bir kez daha gündeme getirilen konuşmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepimizi de içeri alsanız bu milletin yüzü gülmeyecek. Bunlar milletin yüzünü güldürmüyor. Bu ekonomi bu şekilde düzelmiyor. Bize istediğiniz kadar iftira atabilirsiniz, serbest. Zaten de bir şey olmuyor. O yüzden de diyorum ya, bu adalet umarım herkese eşit işler."