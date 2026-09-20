YENİ Partili Mahmut Tanal: Tek rakibimiz AKP butlancıları ağzınıza almayın

YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hedeflerinin iktidar olmak olduğunu vurgularken CHP'deki "butlan" tartışmalarına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tanal, "Tek rakibimiz AKP iktidarı. Butlancıları ağzınıza almayın" dedi.

YENİ PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANLIĞI AÇILDI

YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı; YENİ Parti milletvekilleri Burhanettin Bulut, Cumhur Uzun, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Talat Dinçer ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan YENİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bozan Sürücü, YENİ Parti'nin Şanlıurfa'da yeni bir başlangıcın kapısını araladığını belirterek, il başkanlığının herkesin sorunlarını dinleyeceği "milletin evi" olacağını söyledi.

Sürücü, Şanlıurfa'nın genç nüfusu, bereketli toprakları ve potansiyeline rağmen çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu ifade ederek, kentte huzur, düzen ve sosyal alanların artırılması gerektiğini kaydetti. Sürücü, YENİ Parti'nin kimseyi ötekileştirmeyeceğini ve dışlamayacağını belirtti.

Sürücü, YENİ Parti'nin millet tarafından kurulduğunu ve millet tarafından büyütüleceğini savunarak, "Biz birlikte çalışacağız, birlikte büyüyeceğiz ve birlikte memleketin geleceğini inşa edeceğiz" diye konuştu. İl Başkanı Sürücü, Şanlıurfa'nın iktidara hazır olduğunu belirterek, "YENİ Parti iktidarında emek karşılığını bulacak, liyakat esas alınacak, gençler kaygıyla değil umutla, emekliler geçim derdiyle değil huzurla yaşayacak." dedi.

"YENİ PARTİ'NİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ MİLLETE UMUT OLMASI"

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da şöyle konuştu:

"YENİ Parti’nin, milletin kurduğu partinin en önemli özelliği bir umut olmasıdır. O umudu iktidara taşıyarak insanların bu umudunu kırmayacağız. O çalışmayı sonuna kadar, seçim sandığı gününe kadar devam ettireceğiz. Çünkü bu size karşı sorumluyuz. Biz memleketimize karşı sorumluyuz. Biz cezaevindeki arkadaşlarımız, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diğer arkadaşlarımız için o sorumluluğu taşıyacağız. Vatandaşlarımız, o gün sabah genel merkezden Meclis’e yüründüğünde nasıl bir anda o kalabalıklar geldiyse o kalabalıklar kartopu misali büyümeye devam ediyor. Bunun en güzel göstergesi elbette burası. Ama bir başka iktidara giden partinin göstergesi var."

"18 GÜNDE 600 BİN KİŞİ ÜYE OLDU"

Burhanettin Bulut, üyelik başvurularının başladığı günden tam 18 gün sonra, 600 bin kişinin partiye üye olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir rekordur. Bu, buraya olan umudun, buraya olan güvenin göstergesidir. Türkiye siyasi tarihinde bir örnek daha var. AK Parti kurulduğunda 400 bin üye yapmıştı. Ama 400 bin üyeyi bir yıl içerisinde yapmıştı. Bir başka önemli gösterge de toplanan paralar. Bir ay içerisinde 500 milyon liranın üstünde para toplandı. Herkes katkı verdi. Öğrencisi harçlığıyla, emeklisi üç kuruş parasını denkleştirerek sembolik bile olsa destek verdi. Teyzelerimiz bize araç aldı. Velhasıl, bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi devam ettirirken bizlere zulmetmeye, müdahale etmeye devam edecekler. Kötü günlerin müsebbibi kendileri değilmiş gibi, bu kötülükleri arttıracaklar. Her gün bir sektöre müdahale yapılıyor. Her gün sabah bir kesim cezaevine, tutuklanmaya, mahkemeye gönderiliyor. Bunların hepsini bitirecek olan yine bizleriz. Yolumuz iktidardır, gücümüz millettir, hedefimiz iktidardır."

TALAT DİNÇER: "BU UMUDU YERE DÜŞÜRMEYE HAKKIMIZ YOK"

YENİ Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer de "Bu yol kutsal bir yol, bu yol 86 milyon vatandaşımızın umudu olan bir yol. Burada sadece bina açmıyoruz, burada 86 milyonun sorun ve sıkıntılarının dile getirilip çözüm üretileceği bir yola hep birlikte çıkmak için bu binayı açıyoruz. Şanlıurfa, gördüğüm kadarıyla tüm ilçeleriyle YENİ Parti'mize ve yeni yürüyüşümüze hazır. Herkes umudunu YENİ Parti'ye ve Genel Başkanımız Özgür Özel'e bağlamış, bu umudu yere düşürmeye hakkımız yok" dedi.

CUMHUR UZUN: "İKTİDAR OLMA MECBURİYETİMİZ VAR"

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, ülkenin kötü yönetildiğini belirterek, "Bir tane ülkemiz var. Bu ülkede mutlu, refah içinde ve huzurlu yaşamak istiyoruz. Ancak böyle yönetilmediğimizi de biliyoruz. Bu ülkeyi doğru yönetebilmek, gençlerin umudu bir ülkemiz var diyebilmek ve çocuklarımızla, torunlarımızla aydınlık bir Türkiye'de yaşamak için iktidar olma mecburiyetimiz var. Bunu da sizlerle birlikte hep beraber başaracağız" diye konuştu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Muğlalıların selamlarını ileten Uzun, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e hem de Muğla'daki hemşerilerime şu umutla gidiyorum. İktidar için Urfa, üstüne düşeni yapmaya hazır gördüm, gözlemledim" ifadelerini kullandı.

SEZGİN TANRIKULU: KONTROLLÜ MUHALEFETİ KABUL ETMEDİK

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, YENİ Parti'yi "can sıkıntısından kurmadıklarını" belirterek, 2017 Anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemin askıya alındığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşturulduğunu söyledi.

CHP'de 4 Kasım 2023'te yaşanan yönetim değişikliğinin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin başarısının iktidar açısından yeni bir süreci başlattığını belirten Tanrıkulu, partilerine operasyon yapıldığını, CHP Genel Merkezi'ne polislerin girdiğini söyledi.

Sezgin Tanrıkulu, "Biz buna rıza göstermedik. Biz eğer yerimizde otursaydık, kontrollü muhalefete evet deseydik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bize dayattığı, bu haklı dayattığı bu zulme evet deseydik, bütün bunlar olmazdı. O nedenle 24 Temmuz'da yeni bir başlangıç yaptık. Geçmişimizden, değerlerimizden, birikimlerimizden güç alarak, onları önümüze rehber kılarak YENİ Parti'yi kurduk" dedi.

MAHMUT TANAL: "YENİ PARTİ İL YÖNETİMİ, KABİNEDEN DAHA LİYAKATLİ"

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, il başkanından, il yönetimi listesini açıklamasını istediğini dile getirerek, "Türkiyemizdeki her ilimizde kurulan yönetim kurulu üyelerinin hepsi saygıdeğer, hepsi bilgili, donanımlı insanlar ama Şanlıurfa'da akademisyenden avukata, doktordan mühendise, mali müşavirden eczacıya, eğitimciden çiftçiye, esnaftan iş insanına, iş güvenliği uzmanından sendikacısına kadar toplumun farklı kesimlerinden ve donanımlı isimler yer alıyordu. YENİ Parti Şanlıurfa il yönetimi, toplumsal çeşitliliğiyle, saha tecrübesiyle Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle karşılaştırdığımız zaman kabineden daha liyakatli hem de Türkiye'nin hem de Şanlıurfa'nın gerçeklerine daha hakim olan bir kadrodur" diye konuştu.

"İLK SEÇİMDE BURADA BALKON KONUŞMASI YAPACAĞIZ”

Şanlıurfa’nın il yönetim kadrosunda, üniversitenin, adliyenin, hastanenin, okulun, tarlanın, atölyenin, çarşının sesinin yer aldığını belirten Tanal, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız tektir: Şanlıurfa'nın sorunlarını yerinde dinleyen, bilimsel bilgiyle değerlendiren, ortak akılla çözüm üreten, halka hesap veren bir il yönetimi oluşturmak. İl Başkanımız Bozan Sürücü ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Şanlıurfa'ya liyakatli ve bilgisiyle, halkın iradesiyle yönetecekleri kadromuz hazırdır. Şu karşıda gördüğünüz camı sürgülü bir vaziyete getirin. İktidarımızda, burada ilk seçimde balkon konuşmasını yapmak istiyoruz. Şanlıurfa'nın bu YENİ Parti’nin il binası adaletin kapısını açacak, temiz siyasetin kapısını açacak, dürüst yönetimin, iktidarın kapısını açacak. Bu bina bir oturma binası, dinlenme binası olmayacak. Burada sadece ve sadece evraklarımızı, malzemeyi alıp, toplantılarımızı yapıp saha saha, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak çalışmak zorundayız."

"PARTİMİZE DARBE YAPANLARIN BURNUNDAN GETİRECEĞİZ”

Mahmut Tanal, darbelerin sadece tankla, topla, tüfekle yapılmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Evimizi 24 Mayıs 2026 tarihinde başımıza yıktılar. Sivil darbe yapıldı. Biz her türlü darbeye bugüne kadar karşı çıktık. O darbecilerle iş birliği yapanlar, o darbeciler mevcut olan bu Anayasa’yı ihlal ettiler. Bu Anayasa’yı ihlal edenlerin, partimize ve Türk milletine, 86 milyona sivil darbeyi yapanların burnundan iktidarımızda fitil fitil getireceğiz. Eğer biz birinci parti olmamış olsaydık bize darbe yapılmayacaktı.

Eğer Ekrem Bey İstanbul seçimlerini kazanmasaydı diploması iptal edilmeyecekti. Milli Savunma Bakanı’nın kızı, Amerika'da okuyup tıp fakültesinde okumadığı halde Türkiye'de tıp fakültesine yatay geçiş yapınca 'yedi yıllık süre zaman aşımına uğramıştır' dediler. Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıllık diploması zaman aşımına uğramaz mı? Milli Savunma Bakanı’nın kızına zaman aşımı var da Ekrem İmamoğlu'nun dahlinin, bilgisinin, haberinin olmadığı bir konuda yok... Erdoğan, diplomanı çıkar, 86 milyon görsün diplomanı. 4982 sayılı bilgi edinme kanunu uyarınca vatandaşımız diplomanı görmek istiyor.

Bir insanı öldürmenin zaman aşımı 25 yıldır. Bu ne illet ki Ekrem Bey'in diploması 31 yıldan sonra iptal ediliyor. Yani bu diploma, bir insan öldürmekten daha mı tehlikeli? Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyorlar. Bir Ekrem gider, bin Ekrem geliriz. Ekilir, un geliriz. Bir gider, bin geliriz. Her biriniz bir Ekrem’siniz."

“TEK RAKİBİMİZ AKP İKTİDARI. BUTLANCILARI AĞZINIZA ALMAYIN”

YENİ Parti olarak çalışmak, kenetlenmek zorunda olduklarını söyleyen Tanal, "Tek rakibimiz AKP iktidarı. Butlancıları ağzınıza almayın. Biz bu ülkenin, Cumhuriyet’in değerlerine, hukukun üstünlüğüne, demokrasinin ve 86 milyonunuzun ortak geleceğine sahip çıkmak için yollardayız, sokaklardayız. Genel Başkanımızın selam ve saygılarını iletiyorum. Genel başkanımızın en azından yarısı kadar çalışabilsek iktidardayız. Bu ev hepinizin evidir. Bu evi siz açtınız, sizin paralarınızla açıldı. Siz destek oldunuz, siz bağışta bulundunuz. Bize, ‘Sokaklara düşün’ dediniz. Biz sokaklardayız. Ne olur, bizi yalnız bırakmayın. Size ihtiyacımız var” diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.