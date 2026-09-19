YENİ Parti’nin ismi AYM’ye takılırsa ne olacak? Özgür Özel açıkladı

T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin ismi üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, YENİ Parti isminin Anayasa Mahkemesi’nin önünde olduğunu ve isimle ilgili kararın beklendiğini söyledi.

Partinin isminin belirlenme sürecini anlatan Özel, “YENİ Parti” isminin millet tarafından konulduğunu ve kısa sürede kamuoyunda bilinir hale geldiğini belirtti. Özel, yeni kurulan bir partinin karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin parti adını vatandaşlara duyurmak olduğunu ifade etti.

“İSMİ MİLLET KOYDU”

YENİ Parti ismi üzerinde çalışırken aynı adı taşıyan başka bir parti olup olmadığını araştırdıklarını söyleyen Özel, böyle bir partiye rastlamadıklarını belirtti. Buna rağmen her ihtimale karşı iki alternatifli bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Özel, “Biz partinin adını düşünürken, ismi millet koydu YENİ Parti diye. Ve bütün her yerde Yeni Parti diye biliniyor. Şimdi kurulmuş yeni bir partinin veya yeni kurulmakta olan bir partinin adını herkese duyurmak ve öğretmek en büyük zorluk. Yani biliyorsunuz ne partiler kuruldu, kurulduktan iki yıl sonra soruyorsunuz, vatandaşın sadece yüzde altmışı biliyor. Yeni Parti adını neredeyse vatandaşın yüzde yüzü bilir hale gelmişti. Biz Yeni Parti adıyla ilgili bir parti var mı diye baktık. Yok. Yine de her ihtimale karşı iki isimli, iki alternatifli çalıştık. Neredeyse üç saat imza atmak sürüyor kurucular kurulunda. İki kat süre çalıştırarak alternatif bir parti ismi de hazırladık. İçişleri Bakanlığı'na başvurduk. Bakanlık da Yeni Parti ismiyle başvurumuzu alıp kütüğe kaydetti. Bakanlık aldı, Yargıtay da kütüğe kaydetti. Sonradan bir başka parti bu bizim ismimize benzer iltibas olabilir diye başvurunca otomatikman yazıyorlar, böyle bir şey var ister değiştirin ister Anayasa Mahkemesi’ne soralım diye.” ifadelerini kullandı.

“28 SAYFALIK MÜTALAA ALDIK”

Özel, isim tartışmasıyla ilgili Marmara Üniversitesi’nden akademisyen Tolga Şirin’den mütalaa aldıklarını söyledi. Şirin’in bu konuda Türkiye’de en çok çalışan ve makaleleri bulunan akademisyen olduğunu belirten Özel, ellerinde 28 sayfalık bir mütalaa bulunduğunu ifade etti. Söz konusu çalışmada Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarının incelendiğini ve “iltibas olmadığı” yönünde değerlendirme yapıldığını belirten Özel, bu nedenle Yeni Parti adıyla devam ettiklerini söyledi.

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin isimde iltibas bulunmadığına karar vermesi halinde “YENİ Parti” adıyla yollarına devam edeceklerini belirtti.

AYM’DEN OLUMSUZ KARAR ÇIKARSA İSİM DEĞİŞEBİLİR

Anayasa Mahkemesi’nin iltibas bulunduğu yönünde karar vermesi halinde ise iltibası ortadan kaldıracak başka bir isim belirleyeceklerini söyleyen Özel, “yeni” kelimesini korumak istediklerini belirtti.

Özel, “Küçük bir ek yapılarak yani ona, herkes önerilerde bulunuyor işte. Türkiye'nin Yeni Partisi mi olur veya Yeni Başlangıç Partisi mi olur, Yeni Başlangıç mı olur bakacağız ondan sonra. Yani ‘yeni’yi koruyarak, yeni adının önde olduğu bir isimle devam edeceğiz.” dedi

Partinin isminin millet tarafından konulduğunu ifade eden Özel, “Biz senin koyduğun ismi değiştirdik, adını şu koyduk” denilmesinin asıl problem olacağını dile getirdi.

“SADECE İSMİ ETKİLEYEN BİR ŞEY”

Özel, bazı iktidara yakın köşe yazarlarının parti isminin baştan farklı seçilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmelerine de değindi. Özel, “Belli ki Yeni Parti’nin iki ayda yüzde 98 bilinirliğe ulaşması onları rahatsız etmiş. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi diyelim ki iltibas buldu ve bir değişiklik istedi. Bu sadece ismi etkileyen bir şey. Ondan sonra partinin bugüne kadar ki faaliyetleri, üye kayıtları, aidatları, yaptığı işler hiçbiri etkilenmiyor.” ifadelerini kullandı.