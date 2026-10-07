YENİ Parti'den AKP'nin İzmir videosuna "fonlu" yanıt

CHP’den Haziran ayında istifa eden ve AKP'ye geçeceği iddialarını kesin dille reddeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AKP’ye katıldı.

Rozet töreninden önce AKP sosyal medya hesabından çöplerin oluşturduğu dağdan çiçeklerin açtığı bir video hazırlayarak gündem oldu.

AKP’nin resmi X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanılırken, videonun sonunda “7 Ekim” tarihine yer verildi. Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasıyla resmen AKP'ye katıldı.

YENİ PARTİ YANITI FON SKANDALIYLA VERDİ

Sosyal medyada birçok tepkinin hedefi olan "İzmir" videosuna YENİ Parti Ankara'dan da yanıt geldi.

Dünkü grup toplantısında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu fon sadece paraya para katılan bir fon değildir. Dünyanın en büyük çamaşır makinesidir. Tera borsasının kirli parasının, İBB borsasının kirli parasının içinde tur atıldığı İBB borsasının temizlendiği yerin adı Tera çamaşır makinesidir" demişti.

YENİ Parti Ankara İl Örgütü, "Çamaşır makineleriniz fon kurutmalı mı?" başlığıyla yayımladığı videoya bu sözleri ekleyerek paraların yıkandığı bir görüntü kullandı.

Videonun sonunda AKP'nin yerel seçimlerde kullandığı seçim müziği de yer aldı.